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Хамство Аллегровой возмутило поклонников
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Хамство Аллегровой возмутило поклонников 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Клео.Ру
Сразу несколько концертов Ирины Аллегровой организаторы отменили. Зрители не желают покупать билеты, а сама певица меньше, чем за 500 тысяч рублей, выступать отказывается.
Интересно, что концерты Ирины были запланированы в Белгороде и Орле еще в начале этого года, но организаторам пришлось их перенести. Спрос на билеты оказался слишком низким, и стало понятно, что изначально заявленную площадку артистка собрать не сможет. Выступления перенесли, подобрав зал поменьше. Зрители выкупили всего треть билетов.
Пользователи в сети пояснили, почему некогда популярная артистка перестала пользоваться благосклонностью публики. Как оказалось, на своих концертах она поет под фонограмму, и ведет себя по-хамски по отношению к поклонникам.
Ирина отказывается принимать букеты сама. Этим занимаются помощники артистки. Также она не терпит, когда из первых рядов звучат просьбы исполнить песни, полюбившиеся зрителям. Слишком активных поклонников и тех, кто позволяет себе пройти под сценой во время выступления, она осаждает резко и публично.
Нет у певицы и новых хитов. Все песни последних лет, по мнению зрителей, не яркие и не интересные. Выезжает она исключительно за счет достижений прошлого.
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