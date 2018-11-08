Телеведущий вышел из себя и унизил гостя-наркомана

Британский телеведущий Джереми Кайл (Jeremy Kyle) потерял терпение и начал кричать на гостя программы Роберта, который тратит все деньги семьи на наркотики. Фрагмент программы доступен на YouTube-канале Jeremy Kyle Show.

Сначала ведущий разговаривал с девушкой наркомана по имени Алиша. Гостья рассказала, что жизнь с Робертом похожа на ночной кошмар. Ей приходится надеяться на благотворителей, потому что у семьи нет денег на еду для грудного ребенка: все свободные средства мужчина тратит на кокаин.

Когда Кайл услышал подробности, он вскочил со стула с криком «я закончил с политкорректностью» и побежал за кулисы, где в тот момент сидел Роберт.

«Ты кокаиновая голова, которая выбирает наркотики вместо своей дочери! Ты предпочитаешь кокаин своей семье», — не смог сдержать гнев телеведущий.

Когда собеседник попытался возразить, Кайл крикнул «заткнись» и вернулся в зал к Алише. Зрители начали аплодировать, услышав гневную тираду о наркомане.

В конце концов ведущий согласился отправить Роберта в реабилитационный центр для наркозависимых на 12 недель.