People выбрал самого сексуального мужчину года 

Популярный 46-летний актёр Идрис Эльба, прославившийся после съемок в фильмах «Прометей», «Тор» и «Тихоокеанский рубеж» назван самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People. По признанию актера, он был крайне удивлен тем, что возглавил список самых желанных мужчин Голливуда, ведь сам он себя таковым не считает. Американское издание ежегодно составляет различные списки селебрити, в разные годы на первой строчке среди самых сексуальных представителей мужской половины шоу-бизнеса оказывались такие красавчики, как Джонни Депп, Брэд Питт, Том Круз, Ричард Гир, а также другие артисты.