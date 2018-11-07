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Умер актер из «Зимней вишни»
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Умер актер из фильмов «Зимняя вишня» и «Выше Радуги» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 59 минут назад
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ"
После продолжительной болезни в Литве умер 68-летний актер Арунас Сторпирштис. О случившемся сообщил брат покойного Гедиминас:
«Он болел, но работал до последнего дня — еще вчера озвучил фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно», — передает слова мужчины издание Delfi.
Арунас Сторпирштис родился в Вильнюсе в сентябре 1950 года. В 25 лет он окончил консерваторию в Литве, после чего поступил на службу в Молодежный театр Литвы, где играл в постановках «Любовь и смерть в Вероне», «Питер Пэн», «Девушка и дракон», «Ивонна, принцесса Бургундская» и других. Позднее трудился в Большом театре Литвы.
На широком экране Арунас появлялся преимущественно в эпизодах или играл роли второго плана. В его фильмографии значится порядка трех десятков проектов: «Выше радуги», «Зимняя вишня», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя». В числе последних работ Сторпирштиса — фильм Анны Меликян «Звезда», где он исполнил роль врача. В последние годы жизни актер работал на телевидении.
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