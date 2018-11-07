Долг семьи Фриске вырос на 1,5 млн рублей

Долг семьи Жанны Фриске перед Русфондом вырос на 1,5 миллиона рублей

Суд обязал отца певицы Владимира Фриске вернуть Русфонду, которому россияне перечисляли деньги на лечение Жанны, более 20 миллионов рублей. За время судебных разбирательств эта сумма возросла.

Жанна Фриске скончалась летом 2015 года. Ей было всего 40 лет. Певица длительное время боролась с раком головного мозга, но, к сожалению, она не смогла победить болезнь. Уже три года родители артистки судятся с Русфондом. Россияне перечисляли этой организации деньги на лечение Фриске, но после смерти певицы, ее родственники не вернули оставшиеся деньги, а также не предоставили документы о том, как именно средства были потрачены. В итоге они остались должны благотворительному фонду более 20 миллионов рублей.

За это время отец Жанны Владимир Борисович сменил нескольких адвокатов. Весной этого года суд удовлетворил требования Русфонда. Особняк певицы был выставлен на торги. Его владельцами в равных долях после смерти звезды стали родители Фриске и ее сын Платон, которого воспитывает Дмитрий Шепелев . В марте телеведущий, который до совершеннолетия наследника является его официальным представителем, дал согласие на удовлетворение требований благотворительного фонда, а родители артистки решили оспорить решение. Владимир Борисович подал кассационную жалобу, но она была отклонена.

Семья Фриске все еще числится в списке должников. Мама певицы Ольга Владимировна рассказала, что делом о долге перед Русфондом сейчас занимаются их адвокаты. А тем временем сумма задолженности выросла на 1, 5 миллиона рублей. К ранее заявленной сумме прибавились пенни и исполнительный сбор, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Напомним, что не так давно танцор из коллектива Жанны рассказал о том, что у него был роман с певицей. По словам Петра Никитина, отношения у них не сложились, так как он ревновал свою избранницу. Мужчина предложил Фриске оставить карьеру, но она не согласилась на такое предложение. Спустя время артистка стала встречаться с Шепелевым.