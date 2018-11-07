«Кончаловский узнал о дочери спустя 17 лет»: Ирина Бразговка рассказала об отношениях с именитым режиссером

Ирина Бразговка родилась в Минске и волею судьбы впервые попала на съемки фильма в раннем возрасте — ей было всего семь лет. До 18-летия она снялась в нескольких картинах, а после окончания школы уехала в театральный университет в Москву

После театрального Ирина стала певицей и поступила работать в ансамбль Дмитрия Покровского . Параллельно артистка продолжала сниматься в кино, а в голодные 90-е пробовала себя в самых разных профессиях и даже трудилась уборщицей, чтобы заработать денег. В 2000-х активно снималась в сериалах.

Личная жизнь Бразговки складывалась весьма трагично. Ее первый серьезный роман был с известным режиссером Андреем Кончаловским

«Я не могу сказать, что была влюблена как в режиссера, но он уже был значимой фигурой в кино. Я была взволнована этим знакомством», — вспоминает Ирина. Их знакомство состоялось благодаря другу актрисы — Александру Панкратову-Черному. Они встретились в ресторане в Доме Кино. «Это было ужасно, потому что я чувствовала себя голой. Все вроде было хорошо, но меня так рассматривали, я очень стеснялась. Мне кажется, ему это даже понравилось», — говорит актриса.

Ирина даже не думала, что у них с Андреем будет роман, но режиссер активно проявлял свою симпатию, хотя на тот момент был женат. «Да, я знала, что у него есть жена, но, простите, меня это на тот момент не волновало. Я чувствовала его интерес ко мне. Ну а мне всегда нравились мужчины постарше. Я прекрасно понимала, что этот роман не будет долгим», — говорит актриса. Бразговка была уверена, что не станет долго встречаться с именитым режиссером, тем более что Кончаловский должен был в скором времени уехать в Америку.

«Он уехал, а я в это время была на гастролях и узнала, что беременна. И я пришла в ужас. Мужа нет, жилья нет, работа гастрольная. Я грешным делом подумала, что избавлюсь от ребенка. И я не знала, куда уехал Кончаловский», — говорит актриса. Все же Ирина сохранила ребенка и родила дочку.

Актриса встретила новую любовь в самом начале своей беременности. Новый возлюбленный Александр считал, что Ирина ждет ребенка от него, а меньше, чем через год у пары родилась еще одна дочка. Ирина и Александр прожили вместе 15 лет. К сожалению, старшая дочь Бразговки родилась не очень здоровым ребенком, долгое время Ирина провела с девочкой в больницах. Маленькая Дарья смогла победить болезнь.

Долгие годы Андрей Кончаловский даже не подозревал, что у него была дочь. Лишь спустя долгие годы, сама Дарья и именитый режиссер узнали правду.

«Я никогда не хотела звонить Кончаловскому и просить о помощи. Он позвонил сам и сказал, что все знает. Об этом ему рассказал один из моих знакомых, который был в курсе ситуации. Я призналась, что это правда. Он расспрашивал о дочери и сказал, что готов помочь и второй моей дочке. Даша сама уже начала догадываться, потом я ей призналась», — делится Ирина.

Постепенно Дарья начала общаться с биологическим отцом, они смогли найти общий язык. Спустя некоторое время девушка начала называть режиссера папой.