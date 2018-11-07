Боня обвинила домработницу в воровстве

Телеведущая Виктория Боня заявила, что домработница украла у нее 50 тысяч евро (около 3,8 миллиона рублей), но затем проверила ее на детекторе лжи и принесла женщине извинения. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на прямые эфиры в Instagram Бони.

Сначала телеведущая рассказала, что ее домработницу уличили в трате крупных сумм.

«Я доверяла домработнице и не думала, что она способна на такое. <…> Мне неприятна эта история, я в шоке», — заявляла Боня.

Сама женщина говорила, что может позволить себе серьезные покупки, так как работает в нескольких местах.

В итоге Боня привезла детектор лжи и провела проверку домработницы. Полиграф доказал, что женщина не причастна к краже, а Боня попросила у нее прощения.

«Хочу извиниться перед ней за свои слова. <…> После того, как я узнала, что ее вины нет, мне стало легче», — сказала она.

Боня добавила, что проверку также успешно прошла няня ее дочери.

По данным «СтарХита», 50 тысяч евро так и не нашлись. Издание отмечает, что наемные работники уже обворовывали Боню: однажды у нее украли семь тысяч евро, а в другой раз — 200 евро.