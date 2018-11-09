Тайная дочь Кончаловского спасла от тюрьмы отчима

Тайная дочь Андрея Кончаловского спасла от тюрьмы отчима

Актриса Ирина Бразговка на передаче "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" рассказала о том, как скрывала отцовство своей старшей дочери Дарьи.

По словам Бразговки, после года тесных отношений она рассталась с Кончаловским и не знала, где он. Когда актриса поняла, что беременна, она решила оставить ребенка несмотря на отсутствие квартиры и другого мужчины в жизни. Встретив своего будущего гражданского мужа Александра, она узнала, что у него проблемы с законом из-за взятого в прокат и не возвращенного вовремя телевизора. Тогда она посоветовала в случае угрозы реального срока сказать правоохранителям, что его жена ждет ребенка.

Ирина Бразговка сказала Александру, что ребенок его и постаралась забыть прошлую жизнь, однако, повзрослев, девушка сама поняла, что не является биологической дочерью своего, как она думала, отца.

Позже у Ирины Бразговки родилась еще одна дочь, Саша. Дарья, как и ее родители, стала актрисой, работает на телевидении.