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Запашного госпитализировали в Германии
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Запашного госпитализировали в Германии 

Russianshowbiz.info 38 минут назад
Фото: @zapashny.ru
Эдгард Запашный рассказал подписчикам в соцсетях, что сейчас находится в одном из медицинских центров Германии. У него очередная травма колена, которая требует операции, а именно разрыв связок. Хирургическое вмешательство планируется после новогодних праздников.
Дрессировщик признался, что подобная травма у него была 13 лет назад после неудачного кульбита с лошадью. Сейчас все повторилось, но Эдгард не подозревал о проблеме и мог выступать еще несколько лет, рискуя здоровьем. Его предупредили, что лет через 10 ему потребуется полная замена сустава.
Подписчики пожелали артисту скорейшего восстановления, а многие из них начали рассказывать о своих травмах и лечении.
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