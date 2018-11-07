Запашного госпитализировали в Германии

Дрессировщик признался, что подобная травма у него была 13 лет назад после неудачного кульбита с лошадью. Сейчас все повторилось, но Эдгард не подозревал о проблеме и мог выступать еще несколько лет, рискуя здоровьем. Его предупредили, что лет через 10 ему потребуется полная замена сустава.

Подписчики пожелали артисту скорейшего восстановления, а многие из них начали рассказывать о своих травмах и лечении.