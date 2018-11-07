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Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
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Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской 

Дни.ру 1 час назад
Фото: личный архив
В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале Россия-1 показали интимные фото Виталины Цымбалюк-Романовской. Кадры были сделаны 20 лет назад.
В 19-летнем возрасте экс-супруга Армена Джигарханяна приняла участие в откровенной фотосессии. После того, как снимки появились в Сети, Виталина потеряла покой.
Цымбалюк-Романовская пытается выяснить, кому понадобилось обнародовать эти фотографии. За возлюбленную вступился певец Прохор Шаляпин. По словам музыканта, в фотосессии нет ничего пошлого, да к тому же на кадрах пианистка получилась крайне удачно.
"На этих снимках Виталина выглядит прекрасно! А она так переживала за то, что фото попали в Сеть. У меня, кстати, тоже есть серия интимных фотографий", — заявил Шаляпин.
Чтобы зрители могли оценить красоту Цымбалюк-Романовской Малахов нашел опубликованные в Сети кадры голой пианистки и показал их на огромном экране в студии шоу. На одной из фотографий Виталина, прикрыв грудь руками, направила страстный взгляд в объектив.
скриншот видео
Как ранее писали "Дни.ру", после расставания с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская буквально расцвела. Остались в прошлом невнятные наряды и скромные прически, теперь пианистка демонстрирует неповторимый стиль и сексуальность.
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