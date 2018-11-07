Российские звезды поддержали «Кинорепортера»

Российская версия американского журнала The Hollywood Reporter закрывается, а ей на смену придет «Кинорепортер», который запустит редакция THR.

В конце октября «Коммерсант» сообщил , что редакция русского The Hollywood Reporter откажется от лицензии на его выпуск из-за ограничений со стороны головного офиса, в том числе из-за фактического запрета ставить на обложки снимки российских звезд и проводить собственные мероприятия.

интервью «Газете.ru» Мария Лемешева , главный редактор уже бывшего The Hollywood Reporter и нынешнего «Кинорепортера», рассказала, что «содержательно» концепция нового СМИ не изменится, однако расширится за счет «новых сфер искусства и географии контента», а также ряда digital-проектов.

По ее словам, отныне журнал сосредоточится на популяризации российского кино и знакомстве читателей с кинематографом евразийского пространства.

О планах команды «Кинорепортера» уже высказались ряд новых героев журнала — российских актеров.

По словам Семена Трескунова, 18-летней звезды фильмов «Призрак» и «Частное пионерское», России нужен независимый журнал о кино со своим уникальным представлением о положении дел в нем.

Молодой актер отметил, что у российского The Hollywood Reporter «безупречная репутация», поэтому будет интересно читать на страницах ставшего независимым «Кинорепортера» о начинающих кинематографистах и их проектах.

Также Трескунов отметил, что ему и самому было бы интересно сотрудничать со старой командой нового журнала.

«Если от редакции, создавшей «Кинорепортер», поступят предложения — с удовольствием приму их», — пообещал он.

Тем временем Юлия Хлынина , известная зрителям ролями в сериалах «Таинственная страсть» и «Закон каменных джунглей», пожелала «Кинорепортеру» стать уникальным изданием для широкой аудитории, отметив, что с интересом читала бы статьи о процессе создания творческих проектов.

Также актрисе нравится читать о том, как благодаря художникам, постановщикам трюков и представителям других не самых популярных кинопрофессий фильмы становятся «впечатляющими».

Аглая Тарасова , звезда фильмов «Лед» и «Танки», рассказала о большом уважении, которое испытывает к редакции бывшего The Hollywood Reporter и Марии Лемешевой лично, и выразила уверенность, что им удастся сделать «Кинорепортер» еще лучше, чем был THR.

Также Тарасова напомнила, что несколько раз давала интервью The Hollywood Reporter и отметила, что надеется на сотрудничество и с «Кинорепортером».