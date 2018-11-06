Максакова отказалась от иска к новому мужу

«…Прошу суд производство по делу прекратить; мы отказываемся от иска в полном объёме», — заявила в ходе рассмотрения иска по существу в Пресненском районном суда представитель Максаковой Анна Лазарева.

Отмечается, что Максакова не принимала участия в заседании суда лично.

По словам Лазаревой, это решение оперная певица приняла добровольно.

Судья Артём Кузьмичев удовлетворил заявление представителя истца и постановил прекратить производство по делу. Он пояснил, что повторное обращение в суд по аналогичным основаниям не допускается.

Ранее СМИ сообщали, что после свадьбы Максакова подарила новому мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую он почти сразу продал.

Отмечалось, что она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной.