Максакова отказалась от иска к новому мужу 

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, отказалась от иска к новому мужу об отмене сделки по продаже квартиры на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом информирует РИА Новости.
«…Прошу суд производство по делу прекратить; мы отказываемся от иска в полном объёме», — заявила в ходе рассмотрения иска по существу в Пресненском районном суда представитель Максаковой Анна Лазарева.
Отмечается, что Максакова не принимала участия в заседании суда лично.
По словам Лазаревой, это решение оперная певица приняла добровольно.
Судья Артём Кузьмичев удовлетворил заявление представителя истца и постановил прекратить производство по делу. Он пояснил, что повторное обращение в суд по аналогичным основаниям не допускается.
Ранее СМИ сообщали, что после свадьбы Максакова подарила новому мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве, которую он почти сразу продал.
Отмечалось, что она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недействительной.