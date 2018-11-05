«Тайный муж» Фриске сделал заявление

Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление

Жанна Фриске и Петр Никитин были в отношениях вместе пять лет. О романе влюбленных никто не знал, однако теперь бывший избранник знаменитости подробно высказался о романе. Они оба держали в строжайшем секрете долгие годы: и пока были вместе, и когда расстались. Петр Никитин и Жанна Фриске вместе работали: он — танцор в ее группе. О том, чтобы закрутить роман с певицей, он и не мечтал. Она сама проявила инициативу.

Никитин и Фриске долгое время вместе работали. Мужчина был танцором в группе певицы.

Петр признался, что и мечтать не мог, что закрутит роман Жанной. По его словам, артистка сама сделала первый шаг.

"Когда мы приехали к ней домой, то меня накрыла вся реальность. Я обычный парень, нахожусь с Жанной Фриске", — вспомнил Никитин в программе "Новый русские сенсации" на НТВ.

Однако этой сказке было суждено разбиться стеклом о камень.

Однажды Петр не смог справиться с ревностью, так как Фриске приписывали романы со многими знаменитостями. Избранник поставил певицу перед выбором: или он единственный, или карьера. Жанна не решилась оставить свою работу и согласиться на такой ультиматум.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Борисович дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как знаменитости помогли певице, узнав о ее беде, и показал прежде неизвестные фотографии артистки.