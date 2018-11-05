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«Тайный муж» Фриске сделал заявление
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Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление 

Дни.ру 1 час назад
Жанна Фриске и Петр Никитин были в отношениях вместе пять лет. О романе влюбленных никто не знал, однако теперь бывший избранник знаменитости подробно высказался о романе. Они оба держали в строжайшем секрете долгие годы: и пока были вместе, и когда расстались. Петр Никитин и Жанна Фриске вместе работали: он — танцор в ее группе. О том, чтобы закрутить роман с певицей, он и не мечтал. Она сама проявила инициативу.
Никитин и Фриске долгое время вместе работали. Мужчина был танцором в группе певицы.
Петр признался, что и мечтать не мог, что закрутит роман Жанной. По его словам, артистка сама сделала первый шаг.
"Когда мы приехали к ней домой, то меня накрыла вся реальность. Я обычный парень, нахожусь с Жанной Фриске", — вспомнил Никитин в программе "Новый русские сенсации" на НТВ.
Однако этой сказке было суждено разбиться стеклом о камень.
Однажды Петр не смог справиться с ревностью, так как Фриске приписывали романы со многими знаменитостями. Избранник поставил певицу перед выбором: или он единственный, или карьера. Жанна не решилась оставить свою работу и согласиться на такой ультиматум.
Ранее отец Жанны Фриске Владимир Борисович дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как знаменитости помогли певице, узнав о ее беде, и показал прежде неизвестные фотографии артистки.
Владимир Борисович Фриске снялся в передаче Леонида Закошанского "Выход в люди" на канале "Россия 1". Как оказалось, Леонид стал первым среди телевизионщиков, кто помог Жанне, когда стало известно о ее смертельном диагнозе, причем сделал это не на камеру.
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