Пострадавшую в метро Васильеву заподозрили в пиаре

Не успела актриса оправиться после инцидента в подземке, как на нее посыпались обвинения со стороны интернет-обывателей.

Татьяна Васильева едва успела прийти в себя после полученной травмы в столичном метрополитене. Однако нашлись злопыхатели, которые обвинили актрису в хайпе. По их мнению, звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» просто хочет привлечь к себе внимание, рассказывая о случившейся с ней неприятности.

В минувшие выходные актриса Татьяна Васильева попала в больницу. Она получила травму в метро. По словам самой артистки, она получила удар дверьми вагона по голове по необъяснимым причинам. Однако среди пользователей нашлись скептики, которые ставят утверждение Татьяны Васильевой под сомнение. Они уверены, что перед происшествием, над дверьми загорелись предупреждающие о прекращении посадки красные лампочки, которые актриса решила проигнорировать.

Интернет-обыватели убеждены, что знаменитость специально опустила этот нюанс в своем рассказе об инциденте. При этом они обвинили Васильеву в том, что она специально раздувает эту историю ради пиара. Нашлись и те, кто пошел в своих предположениях еще дальше. Один особо «продвинутый» юзер заподозрил актрису в употреблении спиртного. «Знаток» отечественного кинематографа заявил, что никогда не слышал об этой артистке. Он сделал вывод, что ее рейтинги в последние годы сильно упали и она решила таким образом снова попасть в ленты новостей.

«Пиар чистой воды», — цитирует хейтера сайт Dni.ru.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Татьяну Васильеву доставили в больницу после того, как двери вагона в метро зажали ей голову.