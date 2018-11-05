Ещё
Лобода пошла на риск после серьезной операции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобода пошла на риск после серьезной операции 

Дни.ру + ещё 4 8 часов назад
Совсем недавно певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию. Несмотря на это, артистка убеждена, что уже готова погрузиться в работу в самое ближайшее время.
Светлана Лобода шокировал своих поклонников известием о том, что она была срочно доставлена в больницу из-за сильной боли и потери сознания. Оказалось, что у певицы подозрение на обструкцию почки. Артистке пришлось перенести срочную операцию.
Так или иначе, Лобода не намерена тратить время на реабилитацию. Певица объявила в своем Instagram о том, что отправляется в тур по Германии.
Судя по всему, Светлана крайне расстроена тем, что ей пришлось отменить концерты в Москве из-за внезапной болезни. Но поклонники могут быть спокойны, ведь их кумир собирается покорять концертные площадки уже через полторы недели после операции. "Благодарю всех за беспокойство и поддержку. Очень ценю и дорожу Вами. Уже все! Скоро новый сингл! И тур по Германии, а пока дом, милый дом", — написала Лобода в соцсети.
Напомним, 23 октября Светлана Лобода была экстренно доставлена в больницу прямо с репетиции своего нового шоу. Во время исполнения сложного танцевального номера певица почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Ей потребовалась срочная операция.
В результате Лобода была вынуждена перенести уже анонсированные концерты. Прямо с больничной койки она обратилась к своим поклонникам. Певица призналась, что после операции плачет от боли и обиды. "Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу. Я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне — всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь — непредсказуема", — заметила Светлана Лобода.
Дни.ру: последние новости
Тайный избранник Фриске вышел из тени и сделал заявление Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию "Пиар чистой воды": народ врезал пострадавшей от удара Васильевой
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Супероружие России зарыли под Йошкар-Олой77
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии733
Назван доход свердловской чиновницы1277
РФ объяснила перехват самолета-разведчика США27
Раскрыта причина разногласий между Западом и РФ72
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
00:40
Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
Происшествия
00:29
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
01:02
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала
Общество Политика
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес Другое
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение