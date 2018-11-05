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Звезда фильма «Пиноккио» умер в Италии
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Звезда фильма «Пиноккио» умер в Италии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Известный итальянский актёр Карло Джуффре умер в Риме в возрасте 89 лет. Причиной стала тяжёлая неизлечимая болезнь, сообщает The Hollywood Reporter.
Джуффре ушёл из жизни 1 ноября, однако известно об этом стало только сегодня. На счету артиста более 90 ролей в кино и на телевидении. Первой большой и заметной работой у Джуффре стал фильм 1968 года «Девушка с пистолетом», который номинировался на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2002 году он сыграл Джепетто в фильме Роберто Бениньи «Пиноккио», это роль стала одной из его последних.
Ранее News.ru сообщал, что в США умер известный джазовый музыкант, двухкратный лауреат премии «Грэмми» Рой Харгроув.
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