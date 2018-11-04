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«Русский Кен» готовится к новой операции
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«Русский Кен» готовится к новой операции 

Russianshowbiz.info + ещё 2 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Егор Холявин еще неделю назад попал в больницу. Мужчину экстренно госпитализировали из-за внутреннего кровотечения, вызванного пластической операцией, которую перед этим прошел самопровозглашенный «Русский Кен».
Егору сложно проходить реабилитационный курс, хотя его состояние стабилизировалось. Невзирая на то, что звезда в какой-то момент оказался на грани между жизнью и смертью, мужчина намерен снова лечь под нож хирурга.
«Со здоровьем у меня не все хорошо, — признается Егор «СтарХиту». — Очень плохо себя чувствую. Пластический хирург осмотрит мое лицо. Наверное, будет повторная пластическая операция».
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