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Васильева сделала заявление после инцидента в метро
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Васильева сделала заявление после инцидента в метро 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Татьяна Васильева поделилась в Instagram подробностями неприятного инцидента, который случился с ней в столичном метро.
Московской подземкой она воспользовалась, чтобы попасть на тренировку.
"Народу было не так много. Подъехал какой-то сумасшедший состав, открылись двери. Я была из тех, кто должен был войти. Кто не успел войти — это была я. Я посередине просто получила по голове дверями», — рассказала Васильева.
Кроме того, предупреждения о том, что двери закрываются, не прозвучало. Довольно скоро стало понятно, что досадный случай имел последствия. Актриса показала следы ушибов на висках.
«Я не очень понимала, что случилось, но постепенно до меня начало доходить, что мне очень больно, как-то зубы стали пошатываться», — пояснила Васильева.
Сначала она отыграла два спектакля, а потом направилась в НИИ им. Склифосовского, где прошла обследование.
По словам ее сына, Филиппа Васильева,
были сделаны КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография). После Васильева сообщила, что у нее гематомы на голове, но в остальном она чувствует себя нормально.
В пресс-службе метро выразили сожаление в связи со случившимся.
«В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась», — отмечается в сообщении, передает РИА Новости.
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