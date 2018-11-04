Константин Меладзе: полгода не могу в себя прийти

Константин Меладзе полгода не мог прийти в себя от подарка Веры Брежневой

Популярный российский композитор и продюсер рассказал об одном из лучших подарков в своей жизни. Его преподнесла Константину любимая жена в честь 55-летия.

Константину Меладзе едва ли стоит о чем-либо горевать в жизни. Достигнув 55-летнего возраста, он является востребованным и широко известным мастером своего дела, у него большая семья, в которой достигнуто взаимопонимание. Ему, как и его брату Валерию, сложно что-либо дарить на праздники, ведь «что можно подарить человеку, у которого все есть?».

Например, год назад сам Константин подарил брату бутылку оливкового масла с собственного участка, а тот, в свою очередь, пообещал в ответ презентовать банку яблочного варенья, также с собственного хозяйства. Однако, как признает композитор, его супруга отличается настоящим мастерством по части подарков.