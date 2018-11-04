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Константин Меладзе: полгода не могу в себя прийти
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Константин Меладзе полгода не мог прийти в себя от подарка Веры Брежневой 

Teleprogramma.pro + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Популярный российский композитор и продюсер рассказал об одном из лучших подарков в своей жизни. Его преподнесла Константину любимая жена в честь 55-летия.
Константину Меладзе едва ли стоит о чем-либо горевать в жизни. Достигнув 55-летнего возраста, он является востребованным и широко известным мастером своего дела, у него большая семья, в которой достигнуто взаимопонимание. Ему, как и его брату Валерию, сложно что-либо дарить на праздники, ведь «что можно подарить человеку, у которого все есть?».
Например, год назад сам Константин подарил брату бутылку оливкового масла с собственного участка, а тот, в свою очередь, пообещал в ответ презентовать банку яблочного варенья, также с собственного хозяйства. Однако, как признает композитор, его супруга отличается настоящим мастерством по части подарков.
«После них я полгода не могу в себя прийти. Даже в 55 лет, когда я был в такой эйфории, растроган до предела, она подошла, сказала закрыть глаза, и взяла за руку. Потом вдруг из темноты к нам подъезжает трак, в котором поют люди до боли знакомую песню. Подхожу ближе, а там Борис Гребенщиков со своей группой исполняет мою любимую песню», — поделился Меладзе. Как рассказала сама Вера Брежнева, она давно планировала этот подарок и изначально хотела привести мужа на концерт «Аквариума», но из-за склонности супруга к домоседству пришлось пойти на ухищрения, — СтарХит.
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