Константин Меладзе: полгода не могу в себя прийти

Популярный российский композитор и продюсер рассказал об одном из лучших подарков в своей жизни. Его преподнесла Константину любимая жена в честь 55-летия.
Константину Меладзе едва ли стоит о чем-либо горевать в жизни. Достигнув 55-летнего возраста, он является востребованным и широко известным мастером своего дела, у него большая семья, в которой достигнуто взаимопонимание. Ему, как и его брату Валерию, сложно что-либо дарить на праздники, ведь «что можно подарить человеку, у которого все есть?».
Например, год назад сам Константин подарил брату бутылку оливкового масла с собственного участка, а тот, в свою очередь, пообещал в ответ презентовать банку яблочного варенья, также с собственного хозяйства. Однако, как признает композитор, его супруга отличается настоящим мастерством по части подарков.
«После них я полгода не могу в себя прийти. Даже в 55 лет, когда я был в такой эйфории, растроган до предела, она подошла, сказала закрыть глаза, и взяла за руку. Потом вдруг из темноты к нам подъезжает трак, в котором поют люди до боли знакомую песню. Подхожу ближе, а там Борис Гребенщиков со своей группой исполняет мою любимую песню», — поделился Меладзе. Как рассказала сама Вера Брежнева, она давно планировала этот подарок и изначально хотела привести мужа на концерт «Аквариума», но из-за склонности супруга к домоседству пришлось пойти на ухищрения, — СтарХит.