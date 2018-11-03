Определена «Мисс Земля»

В Маниле ( Филиппины ) определили самую красивую женщину планеты Земля. Ею стала 23-летняя вьетнамка Фыонг Кхань Нгуень. Победительницу увенчали короной и титулом Мисс Земля — 2018, сообщает издание Vietnam Plus.

Ранее Фыонг выиграла золотую медаль в конкурсе национальных костюмов Азии и Океании, а также серебряную медаль в конкурсе купальников.

Новая королева красоты родилась в 1994 году, ее рост 1,71 м, вес — 51 кг, объемы тела — 90-58-94. Девушка изучает маркетинг в Университете Кертина (Сингапур).

Мисс Земля — это ежегодный международный конкурс красоты, ориентированный на защиту окружающей среды. Конкурс пропагандирует экологию и распространение знаний о проблемах нашей планеты. Так, в презентации на конкурсе Фыонг поведала об экологическом проекте по защите родной реки Меконг.