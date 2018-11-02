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В Нью-Йорке задержан Алек Болдуин
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Алек Болдуин задержан после драки в Нью-Йорке 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: EPA-EFE/NINA PROMMER
Актер Алек Болдуин задержан после драки, произошедшей в нью-йоркском районе Манхэттен в США. Об этом в пятницу сообщает телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя Департамента полиции Нью-Йорка.
По ее данным, инцидент произошел на парковке. Информации о втором участнике инцидента и причинах происшествия пока не поступало.
Болдуин исполнил более 80 ролей в кино, активно снимается на телевидении. Наиболее известные из его работ — комедия "Привычка жениться" (1991), фантастический боевик "Тень" (1994) и военная драма "Перл-Харбор" (2001). В последние годы Болдуин обрел новую популярность благодаря пародированию президента США Дональда Трампа в телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, SNL) на телеканале NBC. Актер является обладателем премий "Золотой глобус" и Emmy.
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