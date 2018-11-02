Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги

Близкая подруга экс-солистки «Блестящих» Орловой умерла от рака

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сообщила о смерти своей подруги Милы Тумановой от рака. Туманова боролась с заболеванием больше года, однако злокачественная опухоль взяла верх. Три года назад от рака ушла из жизни коллега и близкая подруга Орловой Жанна Фриске

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 30 Окт 2018 в 10:55 PDT Известная поп-певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала о смерти своей близкой подруги дизайнера одежды и психолога Милы Тумановой от рака. Об этом певица и телеведущая сообщила на своей странице в инстаграме.

Обычно жизнерадостный аккаунт Орловой оказался омрачен записью от 31 октября.

Певица опубликовала фотографию с подругой, которую коротко подписала: «Мила», а также оставила эмодзи разбитого сердца. Постоянные читатели быстро догадались, что Туманова скончалась от ракового заболевания, которым страдала более года.

Дизайнер не скрывала свой страшный диагноз и делилась в инстаграме новостями о своем состоянии с подписчиками. Последние несколько месяцев она проживала в Израиле, где ей сделали операцию и лучевую терапию. Она продолжала наблюдаться у врачей и в сентябре согласилась на химиотерапию. Однако это решение оказалось запоздалым, так как, со слов самой Тумановой, ее начали, когда уже две трети печени были поражены метастазами.

Психолог также прибегала к нетрадиционным методам лечения, однако физического облегчения они ей не принесли. Тем не менее, Туманова отмечала, что смирилась со своим диагнозом, и заявила о желании создать книгу, как психологически справляться раковым больным со смертельным недугом.

В середине октября Туманова написала сообщение о том, что ее состояние несколько улучшилось, а также поделилась фотографией, на которой проходит курс лечения у некого китайского целителя.

«Главный результат — это, конечно, улучшение функций печени: анализы показывают медленное, но верное движение вниз, в частности, билирубина, так что я уже меньше похожа на дочь индейского племени и все больше на бледнолицых «красоток», — написала Мила.

— Второй важный результат — это уход побочки от химии, когда невозможно было даже воду нормально глотать, не говоря про еду, плюс сильный кашель, который ушел буквально за сутки работы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обычная Женщина (@_milatumanova_) 14 Окт 2018 в 10:47 PDT Поднялись показатели крови, которые были практически на нулях, то есть иммунитет отсутствовал как и риски были на каждом шагу помереть от чего угодно. В целом, самочувствие лучше, от края и риска для жизни мы в очередной раз отошли, за что вам, кто поучаствовал и участвует в этом процессе, огромная благодарность».

Однако побороть болезнь на четвертой стадии Тумановой не удалось. 1 ноября муж Милы опубликовал новость о ее кончине в ее аккаунте. Она умерла 30 октября.

«Позавчера Мила ушла, — написал супруг. — Ушла в окружении близких, в завершенности и благости, без боли, с улыбкой на лице». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обычная Женщина (@_milatumanova_) 31 Окт 2018 в 8:26 PDT

Орлова пережила уже вторую смерть близкой подруги от рака. Всего три года назад, 15 июня 2015 года, от опухоли мозга ушла из жизни близкая подруга и коллега Орловой по группе «Блестящие» Жанна Фриске.

Известность пришла к Жанне Фриске в 1996 году, когда она присоединилась к уже популярной группе «Блестящие». В составе коллектива певица проработала до 2003 года и записала пять студийных альбомов. В 2003-м Фриске покинула группу и занялась сольным творчеством. В 2005 году вышла ее единственная сольная пластинка — «Жанна». Орлова же покинула группу в 2000 году по причине беременности, а вернулась на сцену уже с сольными выступлениями.

На головные боли Фриске начала жаловаться в 2013 году после рождения сына Платона . Осенью певица перестала размещать свои фотографии в социальных сетях, а в январе появилась первая информация о тяжелой болезни артистки. Семья и близкие Фриске подтвердили сообщения в СМИ и назвали страшный диагноз — неоперабельная опухоль мозга.

Фриске проходила лечение в нескольких клиниках различных стран, включая Россию, США и Китай, однако справиться врачам с заболеванием не удалось. Последние три месяца жизни певица находилась в коме. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе.

Орлова является крестной матерью сына Фриске — Платона Шепелева.