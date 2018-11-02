Экс возлюбленному Пугачевой вынесли вердикт

Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой находится в критическом состоянии

Певец и композитор Сергей Челобанов никогда не скрывал своих пагубных пристрастий к алкоголю и наркотическим препаратам.

Аллой Пугачевой подающий большие надежды певец Сергей Челобанов познакомился еще в начале 90-х, артистов свел Аркадий Укупник . Примадонна отечественного шоу-бизнеса сразу обратила внимание на харизматичного и талантливого молодого исполнителя, который сумел заинтересовать состоявшуюся и признанную артистку, снискавшую славу и любовь своих поклонников.

Между Челобановым и Пугачевой возникли неподдельные чувства, влюбленные прожили в гражданском браке около трех лет, однако узаконить эти отношения Примадонна не торопилась. После того, как Алла Борисовна узнала о пристрастиях своего избранника — 29-летний юноша прожигал свою жизнь — певица не захотела мириться с его наркозависимостью. На тот момент 41-летняя артистка воспитывала дочку Кристину и не собиралась взваливать на себя ответственность за чужие пороки.

Спустя годы Сергей Челобанов обзавелся собственной семьей и на время остепенился. Однако в кулуарах звездных «тусовок» поговаривают, что певец так и не смог завязать с наркотиками. В студии ток-шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир» звездные эксперты вместе с ведущим программы попытаются разобраться в том, что происходит в жизни некогда популярного исполнителя. Судя по имеющимся в распоряжении продюсеров скандальным кадрам, экс-возлюбленный Пугачевой находится в критическом состоянии и нуждается в медицинской помощи.

Певец ведет себя агрессивно и явно не может контролировать свое поведение. Артист успел ввязаться в крупную драку, чем навлек на себя еще большие проблемы. Поклонники Сергея Челобанова не сомневаются, что композитор нуждается в курсе реабилитации.