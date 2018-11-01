Шейк попала на приём к принцу 

Одна из самых узнаваемых российских манекенщиц впервые приглашена на приём в Букингемский дворец. Сыну королевы Елизаветы 14 ноября исполнится 70 лет. По этому случаю устраивается ряд праздничных мероприятий. Ирина Шейк получила приглашение на приём благодаря сотрудничеству с испанской маркой Porcelanosa, которая участвует в благотворительных программах дворца.