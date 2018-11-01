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Шейк попала на приём к принцу
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Шейк попала на приём к принцу 

News.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Ирина Шейк стала гостьей принца Чарльза. Мероприятие приурочено к грядущему дню рождения принца Уэльского.
Одна из самых узнаваемых российских манекенщиц впервые приглашена на приём в Букингемский дворец. Сыну королевы Елизаветы 14 ноября исполнится 70 лет. По этому случаю устраивается ряд праздничных мероприятий. Ирина Шейк получила приглашение на приём благодаря сотрудничеству с испанской маркой Porcelanosa, которая участвует в благотворительных программах дворца.
Во дворец возлюбленная Брэдли Купера отправилась в платье марки нежно-голубого цвета. Модель, как и положено, соблюла дресс-код: её наряд ниже колена, руки закрыты. И это при том, что для публичных выходов Шейк выбирает куда более смелые образы, включающие декольте и разрез от бедра.
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