Шейк попала на приём к принцу 

Ирина Шейк стала гостьей принца Чарльза. Мероприятие приурочено к грядущему дню рождения принца Уэльского.
Одна из самых узнаваемых российских манекенщиц впервые приглашена на приём в Букингемский дворец. Сыну королевы Елизаветы 14 ноября исполнится 70 лет. По этому случаю устраивается ряд праздничных мероприятий. Ирина Шейк получила приглашение на приём благодаря сотрудничеству с испанской маркой Porcelanosa, которая участвует в благотворительных программах дворца.
Во дворец возлюбленная Брэдли Купера отправилась в платье марки нежно-голубого цвета. Модель, как и положено, соблюла дресс-код: её наряд ниже колена, руки закрыты. И это при том, что для публичных выходов Шейк выбирает куда более смелые образы, включающие декольте и разрез от бедра.