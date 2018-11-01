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Сябитова потребовала полмиллиона от издательства
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Сябитова потребовала полмиллиона от издательства 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Писательница и телеведущая Роза Сябитова подала в суд на издательство «Центрполиграф». Она требует взыскать от 10 тыс. рублей до 500 млн рублей за незаконное использование её книги «Семейная жизнь. Инструкция по применению».
«Определить сумму она просит исходя из усмотрения суда и представительских расходов в 50 тыс. руб», — сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Кунцевского суда Патимат Магомедову.
Телесваха также попросила опубликовать в «Комсомольской правде» вступившее в законную силу решение.
Ранее News.ru писал о том, что член жюри шоу «Три аккорда» бард Александр Новиков может прекратить работать на Первом канале из-за того, что он попытался судиться с телекомпанией.
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