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Мила Туманова умерла от рака
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Мила Туманова умерла от рака 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: instagram.com/_milatumanova_
Психолог, дизайнер и подруга певицы Ольги Орловой Мила Туманова скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает «СтарХит».
Издание обратило внимание на фотографию в Instagram Орловой. Она опубликовала черно-белый снимок с Тумановой и добавила в описании к нему разбитое сердце.
По данным «СтарХита», последний год жизни Туманова, у которой диагностировали рак груди, провела в Израиле. Перед смертью она наблюдалась у китайского профессора и рассказывала об улучшении своего состояния. У женщины остались трое детей, старшему из них — десять лет, а младшему — два года.
В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась подруга и коллега Орловой по группе «Блестящие» Жанна Фриске. Последние два года жизни певица боролась с раком.
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