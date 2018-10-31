Мила Туманова умерла от рака

Психолог, дизайнер и подруга певицы Ольги Орловой Мила Туманова скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает «СтарХит».

Издание обратило внимание на фотографию в Instagram Орловой. Она опубликовала черно-белый снимок с Тумановой и добавила в описании к нему разбитое сердце.

По данным «СтарХита», последний год жизни Туманова, у которой диагностировали рак груди, провела в Израиле. Перед смертью она наблюдалась у китайского профессора и рассказывала об улучшении своего состояния. У женщины остались трое детей, старшему из них — десять лет, а младшему — два года.

В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась подруга и коллега Орловой по группе «Блестящие» Жанна Фриске. Последние два года жизни певица боролась с раком.