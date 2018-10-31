Солнцев прокомментировал конфликт Бони и миллиардера

По мнению Солнцева, странно, что Андюран раскрыл всю информацию о Боне, назвав ее человеком, который «живет чуть ли не на МРОТ».

«Нафиг таких мужиков, которые разрушают твою легенду, которую ты долго создавала», — заявил он.

При этом Солнцев посоветовал Боне отказаться от имиджа богачки.

Ранее СМИ процитировали заявления Бони о 500 тысячах долларов, которые ей якобы заплатил Андюран, чтобы она «показала его миру». Бизнесмен в ответ назвал ее «очень фальшивым человеком». По его словам, он, наоборот, просил Боню не говорит о нем и не привлекать внимание к его бизнесу. Мужчина удивился, что Боня придумывает такие истории, ведь «это хуже, чем позиция проститутки».

По словам француза, поняв, что Боня «пристрастилась ко лжи», он решил закончить их отношения. Он добавил, что ведущая изображала «сказочное богатство», хотя на самом деле не могла оплатить даже аренду квартиры для себя и дочери.

Позже Боня заявила, что журналисты неправильно истолковали ее слова, исказив шутку, а бизнесмен попался на провокацию. После этого Андюран принес ей извинения.