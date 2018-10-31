Подсчитаны доходы Собчак

Ксения Собчак и ее миллионы: сколько зарабатывает телеведущая

Мы посчитали доходы амбициозного кандидаты в президенты.

5 ноября Ксении Собчак исполнится 37. С недавних пор она ведет шоу имени себя «Собчак слезам не верит» на Муз-ТВ. Именинница успевает руководить модным журналом, ведет семинары и корпоративы, постоянно что-то рекламирует, читает лекции… В общем, активно увеличивает свое благосостояние. По данным Forbes, за минувший год она заработала $1,4 млн (91 млн руб.). «Я обеспечена, но все мои доходы — результат тяжелого и видимого всем труда», — не скромничает Ксения. Каковы же эти доходы, выясняла teleprogramma.pro*.

*Все расчеты примерные.

Контракты — от 2 млн руб. за проект

Биография звезды Собчак Ксения АнатольевнаКсения Собчак — российская телеведущая, журналистка и политик. В разные годы проявила себя также как актриса и общественный деятель. У Собчак несколько контрактов с крупными фирмами. Сотрудничество с модными домами, брендами класса люкс, элитными салонами красоты приносит стабильный доход. Одни компании приглашают Ксению на разовые мероприятия, другие предпочитают долгосрочные контракты. Ксения — олицетворение богатой светской дамы с уважаемой фамилией. У нее отличный вкус и такие же возможности, позволяющие обладать дорогими новинками. Собчак — идеальный рекламоноситель товаров и услуг для богатых. На время предвыборной кампании, в которой участвовала Ксения, некоторые бренды брали паузу в сотрудничестве. Сейчас наша героиня наверстывает упущенное.

Корпоративы — 1,5 — 1,8 млн руб. за каждый

Вести «заказники» Ксению Собчак приглашают и олигархи, и небольшие фирмы с большими амбициями, и региональные светские львицы. Жаркая пора корпоративных мероприятий начнется в декабре. Но у этой звезды и в течение года достаточно презентаций, концертов, премий и свадеб.

Журналистика — от 1 млн руб. в месяц

Высокие гонорары на ТВ Собчак начала получать еще во времена «Дома-2». Ксения рассказывала, что за ведение «Дома-2» ежемесячно получала $100 тыс. (по курсу тех лет — 3 млн руб.). А трудилась на телестройке ведущая 8 лет. Теперь ежемесячная зарплата ведущей на ТВ в рублях примерно такая же. А вот в печатных СМИ платят гораздо меньше. За ежемесячную работу главредом в глянце и написание колонок в СМИ больше 1 млн руб. в месяц заработать можно, но придется потрудиться.

Социальные сети — от 450 тыс. руб. за пост

Собчак большую часть коммерческих публикаций в социальных сетях помечает хэштегом #на правах рекламы. Реклама в ее Инстаграме продается пакетом, состоящим из нескольких публикаций. Есть VIP-клиенты и спецразмещение с наценкой. К примеру, героиня в кадре рассказывает о личном отношении к рекламируемому продукту.

Инвестиции — от 40 млн руб. в год

На банковских счетах Ксении порядка 417 млн рублей. Также она инвестирует в ценные бумаги. Вложения работают и приносят доход. За последние 6 лет Ксения Собчак заработала 403 млн 855 тыс. руб. (эти данные были обнародованы в ходе предвыборной кампании Собчак). Гонорары Ксения не только перечисляет в банк, но и вкладывает в недвижимость. У телеведущей есть две квартиры в Москве и дом в Подмосковье, а также восемь нежилых помещений в столице. Ну а свой ресторан Ксения закрыла на реконструкцию. Собчак умеет считать, а значит, и эти вложения в уже раскрученный бренд окупятся и принесут очередной доход.