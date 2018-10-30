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Жасмин рассказала о болезни сына
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Жасмин рассказала о болезни сына 

Russianshowbiz.info + ещё 2 30 октября 2018
Фото: Instagram
Жасмин с маленьким сыном сейчас находится на отдыхе. Певица поделилась с подписчиками своими переживаниями.
Исполнительница рассказала, что для малыша отпуск начался с неприятных приключений. Ребенку попал в глаза песок, и так сильно, что удалить его полностью никак не удавалось. Началось воспаление, веки покраснели, опухли. У молодой мамы, по ее словам, «сердце кровью обливалось». Но, к счастью, все уже прошло, маленький Мирон снова радуется жизни, а Жасмин может, как и раньше, целовать его длинные реснички.
Поклонники выразили сочувствие артистке, посоветовали её ребёнку носить очки и пожелали больше не болеть.
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