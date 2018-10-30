Жасмин рассказала о болезни сына

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жасмин (@jasmin) 31 Окт 2018 в 8:23 PDT Жасмин с маленьким сыном сейчас находится на отдыхе. Певица поделилась с подписчиками своими переживаниями.

Исполнительница рассказала, что для малыша отпуск начался с неприятных приключений. Ребенку попал в глаза песок, и так сильно, что удалить его полностью никак не удавалось. Началось воспаление, веки покраснели, опухли. У молодой мамы, по ее словам, «сердце кровью обливалось». Но, к счастью, все уже прошло, маленький Мирон снова радуется жизни, а Жасмин может, как и раньше, целовать его длинные реснички.

Поклонники выразили сочувствие артистке, посоветовали её ребёнку носить очки и пожелали больше не болеть.