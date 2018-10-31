Бард Новиков проиграл суд «Первому каналу»

Останкинский суд Москвы отказал певцу Александру Новикову в удовлетворении иска на миллион евро к «Первому каналу». Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Осенью прошлого года певец рассказал, что подал заявление о защите чести и достоинства в отношении программы «Пусть говорят». Миллион евро Новиков потребовал в качестве компенсации морального вреда.

Певец заявил, что содержание программы и поведение её ведущего было хамским и клеветническим. По его мнению, целью программы было очернить его и исказить факты его биографии.

«Уралинформбюро» отмечает, что мотивировочная часть решения Останкинского суда, в которой укажут причины отказа Новикову, будет готова позже.

Ранее Новиков и бывший замминистра инвестиций Свердловской области Михаил Шилиманов стали фигурантами дела о хищении средств пайщиков кооператива «Бухта Квинс». В 2011 году 65 человек вложили в строительство поселка «Бухта Квинс» около 150 миллионов рублей, после чего стройка была заморожена на неопределенный срок.

Сообщалось, что Новиков и Шилиманов вместе занимались строительством «Бухты Квинс» и, по мнению пайщиков, похитили их деньги. Бард утверждал, что он «такой же пайщик, как все остальные, только внес в этот проект в два раза больше». В июле 20180-го Новиков заявил, что все дома достроены и сданы.

По данным «Ура.ру», в конце августа прокуратура Свердловской области вернула дело «Бухты Квинс» в СК для доследования.