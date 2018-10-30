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Водонаева заступилась за оскорбленную Васильевым Дакоту
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Водонаева заступилась за оскорбленную Васильевым Дакоту 

WomanHit.ru 34 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
На прошлой неделе Александр Васильев неожиданно резко высказался о возможной причине развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. По словам историка моды, будучи замужем, выпускница «Фабрики звезд» позволяла себе вызывающие наряды без намека на элегантность.
Эту ситуацию решила прокомментировать и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева. Звездный блогер считает, что внешний вид жены может спровоцировать измену, но не в данном случае. Теледива уверена, что Влад, соблазняя все больше женщин, пытался доказывать свою мужественность перед смазливыми коллегами по шоу-бизнесу. Но вот прощать мужьям походы «на сторону», как советует ведущий, никогда не стоит, пишет Водонаева для «7 Дней».
«Нужно просто, чтобы постель была для вашего супруга любимым местом в доме, где по ночам его ждет и воздушная Мэрилин Монро, и загадочная Скарлетт Йоханссон, и даже бескомпромиссная Саша Грей», — уверена модель.
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