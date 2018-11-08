Серябкину срочно госпитализировали

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Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление

В Москве госпитализировали певицу Ольгу Серябкину 

РИА Новости + ещё 35 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Серябкина попала в больницу за сутки до сольного концерта
Артистка опубликовала фото в Instagram под капельницей.
"Внезапно за день до сольника", — говорится в подписи к снимку.
Состоится ли концерт, пока неизвестно.
Диагноз певицы также не уточняется.
Месяц назад Серябкина объявила об уходе из группы Serebro, в которой пела с 2006 года. Она пояснила, что продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и будет заниматься сольным проектом Molly. Она также пообещала принять участие во всех запланированных концертах группы до конца года
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