Серябкину срочно госпитализировали

Певица Ольга Серябкина попала в больницу за сутки до сольного концерта
Артистка опубликовала фото в Instagram под капельницей.
"Внезапно за день до сольника", — говорится в подписи к снимку.
Состоится ли концерт, пока неизвестно.
Диагноз певицы также не уточняется.
Месяц назад Серябкина объявила об уходе из группы Serebro, в которой пела с 2006 года. Она пояснила, что продолжит сотрудничество с лейблом Максима Фадеева MALFA и будет заниматься сольным проектом Molly. Она также пообещала принять участие во всех запланированных концертах группы до конца года