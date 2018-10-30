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На могиле Хворостовского до сих пор не могут установить памятник
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На могиле Хворостовского до сих пор не могут установить памятник 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Родители скончавшегося год назад оперного певца Дмитрия Хворостовского до сих пор не могут установить памятник на его могиле. Об этом сообщает «СтарХит».
Друзья Александра и Людмилы Хворостовских рассказали изданию, что пожилые родители певца практически сразу после его смерти написали доверенность на имя бизнесмена Василия Пеганова, передав ему полномочия по установке памятника на могиле артиста на Новодевичьем кладбище.
Доверитель обязался добиться расширения места под памятник, но не сумел. Теперь же Пеганов и вовсе «навязывает» родителям певца «просто оскорбительную» для памяти Хворостовского скульптуру.
«Она выглядит нелепо, некрасиво», — объяснили собеседники издания.
В свою очередь, отец Хворостовского Александр рассказал «СтарХиту», что уже отозвал доверенность и теперь надеется, что на могиле его сына будет установлен памятник, который создал скульптор Владимир Усов.
Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 года от рака мозга.
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