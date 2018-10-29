Меньшовой припомнили конфликт с вдовой Караченцова

Поклонников Николая Караченцова возмутило, что посвященный актеру выпуск «Сегодня вечером» вела Юлия Меньшова . Как сообщает «СтарХит», ведущей припомнили эфир программы «Наедине со всеми», в котором она поссорилась с женой артиста Людмилой Поргиной.

Издание отмечает, что Меньшова раскритиковала Поргину за постоянные съемки на телевидении вместе с тяжелобольным актером. Ведущая сочла, что жена актера таким способом хотела привлечь внимание к себе.

Поргина предположила, что это не собственное мнение Меньшовой, и говорила она такое ради рейтингов.

В итоге, как отмечает «СтарХит» , Меньшова сделала все возможное, чтобы программа «Сегодня вечером» вызвала яркие эмоции. Хотя Поргина не приняла участие в съемках, ведущая беседовала с друзьями артиста и говорила о лучших ролях Караченцова.

Николай Караченцов скончался утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице. Артист умер за день до своего 74-летия. Поргина рассказала, что у него отказали почки.

В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.