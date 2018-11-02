Сафронова обескуражили поминки по Караченцову

Художник Никас Сафронов раскритиковал поминки, устроенные вдовой Николая Караченцова Людмилой Поргиной.
Его смутило шампанское за столом и тосты Поргиной, предлагавшей собравшимся выпить за вечную жизнь артиста.
"В России испокон веков существуют православные традиции, и их нужно соблюдать, тем более когда на отпевание пришел сам патриарх. На поминках принято вспоминать добрым словом усопшего и молиться за упокой его души…" — цитирует художника "Дни.ру".
Как альтернативу Сафронов предложил устроить актерский капустник после того, как пройдет 40 дней с момента смерти артиста. Также он засомневался, что Караченцов завещал веселиться после его смерти, поскольку после случившейся 13 лет назад автокатастрофы артист с трудом говорил.
"Мне кажется, что после такого недоразумения жене Караченцова лучше было бы обойти три храма, в каждом покаяться и заказать службу по новопреставленному рабу божьему Николаю. Думаю, она так и сделает", — предположил живописец.
Ранее стало известно, что умерший Караченцов приходил во сне к артистке Инне Чуриковой.