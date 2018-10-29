Вдова Караченцова принимает соболезнования

Людмила Поргина не позволяет себе слёз у гроба мужа. Рядом с ней сын Андрей и внуки.

Прощаясь с Николаем Караченцовым, практически каждый благодарит супругу артиста.

«Благодаря этой женщине он прожил еще 13 лет после аварии! Благодаря Поргиной о нём не забывали, он был на виду все эти годы, спасибо ей за это! Не верится, что он ушёл, кажется, она вытащит его и в этот раз… Не верится всё равно!» — поделилась с News.ru одна из поклонниц актёра.

Людмила Поргина не позволяет себе слёз и, более того, старается утешить тех, кто не может их сдержать. Вдова рассказывает о последних днях мужа, то и дело подходя к гробу. Прощание проходит на сцене театра «Ленком»: люди с утра несут цветы, чтобы почтить память народного артиста.

29 октября в память об актёре его коллеги сыграют спектакль «Юнона и Авось». Эта постановка принесла Николаю Караченцову всесоюзную славу. Когда в зале слышали знаменитую «Молитву» в его исполнении, никто не стеснялся слёз.

Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище. Людмила Поргина объяснила, что супруг окажется в хорошей компании, ведь рядом могилы коллег артиста, с которыми он был дружен.