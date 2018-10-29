Певицу Аниту Цой выписали из больницы

Певицу Аниту Цой выписали из больницы, 17 ноября она продолжит тур по российским городам, который пришлось прервать из-за операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

Ранее сообщалось, что Цой сделали операцию на желчном пузыре в московской клинике, куда ее госпитализировали из Краснодара.

"Аниту выписали домой. Самочувствие хорошее. Она возвращается в привычный график. На завтра запланирован ряд рабочих встреч в офисе", — сообщили в пресс-службе.

По словам пресс-службы, в среду и четверг Цой примет участие в съемках на телевидении.