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Аниту Цой выписали из больницы
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Певицу Аниту Цой выписали из больницы 

РИА Новости + ещё 8 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Певицу Аниту Цой выписали из больницы, 17 ноября она продолжит тур по российским городам, который пришлось прервать из-за операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.
Ранее сообщалось, что Цой сделали операцию на желчном пузыре в московской клинике, куда ее госпитализировали из Краснодара.
"Аниту выписали домой. Самочувствие хорошее. Она возвращается в привычный график. На завтра запланирован ряд рабочих встреч в офисе", — сообщили в пресс-службе.
По словам пресс-службы, в среду и четверг Цой примет участие в съемках на телевидении.
"С 17 октября по плану очередная часть тура: Петрозаводск, Великий Новгород, Петергоф, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Смоленск", — рассказала пресс-служба.
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