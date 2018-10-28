Умерла Марина Ливанова

Умерла актриса Марина Ливанова

Причина смерти артистки не названа.

Марина Валерьевна родилась 30 мая 1952 года в Горьком. Закончила факультет истории и английского языка ГГПИ, в 1978-м — актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина — с "красным" дипломом. После чего по приглашению Петра Фоменко начала работать в Ленинградском государственном академическом театре комедии. Откуда после перешла в театр Аркадия Райкина

Окончив Институт повышения квалификации для работников телевидения и радио по специальности "диктор телевидения", с 1986 года работала на ТВ. В 1997-м победила в конкурсе "Вся Россия" в номинации "Лучшая ведущая".

С 2000 года — педагог Театрального института имени Щукина, затем — педагог светского, делового и исторического этикета в Театральном колледже Олега Табакова . Была главным экспертом Центра поддержки русскоязычных театров за рубежом Союза театральных деятелей России. С 2007-го — преподаватель авторских курсов сценической речи и этикета в МГУ имени Ломоносова

На экранах дебютировала в 1976-м — эпизодом в драме с Кустинской и Пьехой "Стажер" и как третья принцесса в сказке Бориса Рыцарева "Принцесса на горошине". Далее — Леонора в "Дуэнье", Зоя в "Вижу цель", ленты "Отец Сергий", "Две строчки мелким шрифтом" (революционерка Степная), "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Враг народа — Бухарин" (Надежда Аллилуева), "Аляска Кид".

О месте и дате прощания и похорон станет известно позднее.