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Умерла Марина Ливанова
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Умерла актриса Марина Ливанова 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Продакшн-студия "SOUNDBOX" / youtube.com
Сегодня на 68-м году жизни скончалась в Москве Марина Валерьевна Либакова-Ливанова, советская, российская актриса театра и кино, режиссер, телерадиоведущая, диктор и педагог. Об этом сообщает KP.RU.
Причина смерти артистки не названа.
Марина Валерьевна родилась 30 мая 1952 года в Горьком. Закончила факультет истории и английского языка ГГПИ, в 1978-м — актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина — с "красным" дипломом. После чего по приглашению Петра Фоменко начала работать в Ленинградском государственном академическом театре комедии. Откуда после перешла в театр Аркадия Райкина.
Окончив Институт повышения квалификации для работников телевидения и радио по специальности "диктор телевидения", с 1986 года работала на ТВ. В 1997-м победила в конкурсе "Вся Россия" в номинации "Лучшая ведущая".
С 2000 года — педагог Театрального института имени Щукина, затем — педагог светского, делового и исторического этикета в Театральном колледже Олега Табакова. Была главным экспертом Центра поддержки русскоязычных театров за рубежом Союза театральных деятелей России. С 2007-го — преподаватель авторских курсов сценической речи и этикета в МГУ имени Ломоносова.
На экранах дебютировала в 1976-м — эпизодом в драме с Кустинской и Пьехой "Стажер" и как третья принцесса в сказке Бориса Рыцарева "Принцесса на горошине". Далее — Леонора в "Дуэнье", Зоя в "Вижу цель", ленты "Отец Сергий", "Две строчки мелким шрифтом" (революционерка Степная), "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Враг народа — Бухарин" (Надежда Аллилуева), "Аляска Кид".
О месте и дате прощания и похорон станет известно позднее.
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