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Патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова
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Патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова 

Рамблер + ещё 40 28 октября 2018
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл совершил отпевание скончавшегося актера Николая Караченцова. Об этом сообщает ТАСС.
Служба состоялась в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, который расположен в московском Брюсовом переулке.
В ходе церемонии патриарх отметил, что Караченцов был «прекрасным актером выдающегося таланта и способностей», а также человеком, который преодолел тяжелейшие испытания с верой в сердце.
Предстоятель РПЦ заявил, что жизнь Караченцова была «весьма ограничена», а в пример привел ДТП 2005 года, после которого актер провел в коме 26 дней.
«Печать скорби и страданий особым образом легли на последние годы его жизни», — уверен патриарх.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в минувшую пятницу после отказа почек. За полтора года до этого в левом легком актера врачи обнаружили злокачественное новообразование, от которого он лечился с тех пор и до самой смерти. В начале октября 2018-го Караченцову диагностировали еще и двустороннее воспаление легких.
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