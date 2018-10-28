Патриарх Кирилл совершил отпевание Караченцова

Служба состоялась в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, который расположен в московском Брюсовом переулке.

В ходе церемонии патриарх отметил, что Караченцов был «прекрасным актером выдающегося таланта и способностей», а также человеком, который преодолел тяжелейшие испытания с верой в сердце.

Предстоятель РПЦ заявил, что жизнь Караченцова была «весьма ограничена», а в пример привел ДТП 2005 года, после которого актер провел в коме 26 дней.

«Печать скорби и страданий особым образом легли на последние годы его жизни», — уверен патриарх.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался в минувшую пятницу после отказа почек. За полтора года до этого в левом легком актера врачи обнаружили злокачественное новообразование, от которого он лечился с тех пор и до самой смерти. В начале октября 2018-го Караченцову диагностировали еще и двустороннее воспаление легких.