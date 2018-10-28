Раскрыт новый любовник Седоковой

Раскрыт новый любовник Анны Седоковой

Певица Анна Седокова недавно поделилась с поклонниками в соц. сети Instagram, что уже несколько месяцев ни с кем не встречается. Однако через какое-то время она написала: «Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень».