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Раскрыт новый любовник Седоковой
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Раскрыт новый любовник Анны Седоковой 

Russianshowbiz.info + ещё 6 9 часов назад
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова недавно поделилась с поклонниками в соц. сети Instagram, что уже несколько месяцев ни с кем не встречается. Однако через какое-то время она написала: «Да, я сейчас влюблена и, кажется, у меня есть парень».
В окружении певицы считают, что её избранником стал молодой игрок хоккейного клуба «Динамо», 24-летний Андрей Миронов. Анна также призналась в одном из интервью, что не желает встречаться с женами мужчинами. «Сейчас сложно найти пару. Это в 18 все парни свободны, а когда тебе 35. Как правило, мужчины в этом возрасте уже с определенным багажом: кто-то женат, кто-то недоволен своей жизнью», — прокомментировала певица.
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