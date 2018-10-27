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Ольга Орлова простила хейтеров
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Ольга Орлова простила хейтеров 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Орлова высказалась в Инстаграм о потоке злобных комментариев, которые порой изливаются на нее в соцсетях. С возрастом она перестала обижаться за злопыхателей. На это ушли годы, но теперь экс-солистка «Блестящих» старается быть мудрее.
По словам Орловой, она никогда не реагирует на обидные высказывания в свой адрес. Самодостаточные и счастливые люди никогда не будут говорить другим гадости, им это не нужно. Злятся и поливают всех грязью только несчастные, их надо пожалеть и простить.
Фанаты поддержали актрису и назвали ее светлым человеком. Было высказано мнение, что обидчикам не нужно отвечать, и тогда они «съедят» негативом самих себя.
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