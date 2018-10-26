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Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон
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Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему выбрала Троекуровское кладбище для похорон мужа.
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По ее словам, правительство Москвы предложило ей выбрать между Троекуровским и Ваганьковским кладбищами.
«Я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — передает РИА «Новости» слова Поргиной.
Похороны артиста состоятся 29 октября. Прощание пройдет в театре «Ленком» с 9 до 13.
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