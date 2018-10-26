Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон 

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему выбрала Троекуровское кладбище для похорон мужа.
По ее словам, правительство Москвы предложило ей выбрать между Троекуровским и Ваганьковским кладбищами.
«Я выбрала Троекуровское кладбище, потому что там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины — Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин. Ему в такой компании будет хорошо», — передает РИА «Новости» слова Поргиной.
Похороны артиста состоятся 29 октября. Прощание пройдет в театре «Ленком» с 9 до 13.