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Жена Басты несколько раз хотела уйти от супруга
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Жена Басты несколько раз хотела уйти от супруга 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Популярный исполнитель состоит в браке с Еленой Пинской. На днях девушка рассказала о жизни с рэпером Бастой. Оказалось, что и в их семье случаются размолвки.
Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, является совладельцем лейбла Gazgolder, наставником шоу «Голос», а также примерным мужем. В 2009 году он сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Еленой Пинской. Они решились не только расписаться в ЗАГСе, но и пройти обряд венчания. У влюбленных подрастают дочери — Мария и Василиса. На днях жена артиста дала интервью, в котором раскрыла некоторые подробности своей личной жизни.
Оказалось, что даже в семье Басты случаются размолвки. Более того, Елена отметила, что несколько раз собиралась уйти от мужа.
«Первые пару месяцев я расставалась с ним едва ли не каждую неделю: пыталась таким способом манипулировать. Вася же в эти моменты, наоборот, вел себя достойно: понимал, что мои истерики — это гон. Так мы притирались», — поделилась избранница рэпера.
Она добавила, что в трудные периоды жизни у них бывали и серьезные ссоры, но они смогли все преодолеть. По словам Елены, со временем она поняла, что Вакуленко главный в семье и приняла его таким, какой он есть, со всеми недостатками.
Также супруга артиста поведала, что познакомилась с ним в одном из столичных баров, где диджей крутил его треки. Елена узнала артиста по голосу и подошла к нему, чтобы поблагодарить за творчество. В тот вечер они обменялись телефонами, а через полгода стали жить вместе. Девушка призналась, что сначала ее мама отнеслась к Василию равнодушно, а отец вообще с опаской, но потом они поняли, что он хороший парень. По словам Елены, Баста часто находится на гастролях, поэтому во время первой беременности ее даже некоторые люди принимали за мать-одиночку, но потом она уговорила супруга хотя бы один раз сходить с ней на занятия для будущих мам. Жена певца подчеркнула, что у него непростой характер, но при этом он очень романтичная натура, об этом сообщает издание Woman.ru.
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