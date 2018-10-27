Успенская потратила на лечение дочери баснословную сумму

Любовь Успенская потратила на лечение дочери 7 миллионов

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна чудом осталась жива, упав с велосипеда в Коста-Рике . Девушка сломала челюсть в двух местах и потеряла пять зубов. Сейчас над ней колдуют столичные медики, но о выздоровлении речь пока не идет.

После трагедии Татьяне не сразу удалось вернуться в Россию . Для въезда в страну ей, как гражданке Америки, нужна была виза, которая оказалась просроченной. Но, к счастью, сейчас все трудности позади.

— Татьяна находится в Москве — спасибо всем, кто помог мне с документами, — говорит Любовь Залмановна. — Пока будет здесь, со мной. О том, чтобы куда-то лететь, речи даже не идет. Татьяна должна находиться в российской столице: ей предстоит серьезное лечение. К сожалению, это проблема не одного дня и, быть может, даже не целого года. Двусторонний перелом, который получила дочь, еще не зажил. Сейчас врачи ей наращивают десну. Процесс выздоровления — очень медленный. Но у нас другого выхода нет — остается только ждать, пока мягкие ткани восстановятся, потом будут наращивать кость, а только после этого начнут ставить зубные импланты. Вероятно, это случится только следующим летом.

Любовь Залмановна не скрывает: процесс лечения Татьяны — весьма недешевый. Она уже потратила больше семи миллионов рублей. И как выяснилось, это не предел. Впереди ее ждут более серьезные траты.

— На сегодняшний день я действительно уже заплатила больше ста тысяч долларов, — не скрывает певица. — А еще непонятно, сколько потребуется в будущем. Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела. Она, конечно, очень подавлена. Выдержать такие удары непросто. Татьяна перенесла две серьезные операции. Первую врачи провели по необходимости в Коста-Рике. Все сделали очень плохо! Но тогда деваться было некуда. Уже потом их недочеты исправили врачи в Швейцарии, куда мы перевезли дочь.

Теперь Успенской придется работать только на таблетки для Татьяны. Благо недостатка в концертах у нее нет. Королеву шансона обожают олигархи, которые регулярно приглашают ее на свои мероприятия. Любовь Залмановна рада хотя бы тому, что, несмотря на душевные переживания, она может петь.

— Шок, который был изначально, когда я только узнала о произошедшем, уже прошел, — вздыхает певица. — Слезы — тоже. Сколько я выплакала за эти дни, одному Богу известно. Сейчас немножко стало полегче. Конечно, очень хочется, чтобы процесс восстановления шел быстрее. Но мы тут ничего поделать не можем. У нас весь дом держится. Все мое окружение старается помогать. Мои девочки-помощницы присматривают за Татьяной. Я и сама с ней провожу все свободное время. Постоянно хочется побаловать ее, в том числе чем-нибудь вкусненьким. Но она из-за перелома челюсти не может есть — разрешена только жидкая пища. Приходится ей все перетирать.

Отвлекается Татьяна только на творчество. Девушка уже давно неплохо рисует. И после случившегося ЧП решила изменить подход к своим работам.