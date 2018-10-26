Дочь Глаголевой срочно госпитализирована

Супруга хоккеиста Александра Овечкина серьезно заболела и попала в больницу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

24-летняя модель Анастасия Шубская лежит под капельницами и принимает витамины. "Болеть никак нельзя. В ход идут витамины", — написала она в в Stories Instagram. Диагноз девушка пока держит в секрете. Многие подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые предполагают, что у нее может быть сезонная простуда.

Напомним, что модель Анастасия Шубская впервые появилась на публике с хоккеистом Александром Овечкиным в марте 2015 года. Через несколько месяцев влюбленные объявили о помолвке, а в 2017 году состоялась их свадьба. В августе этого года 24-летняя модель родила сына Сергея.

О новой жизни после рождения ребенка девушка рассказывает своим поклонникам в социальных сетях. Жена хоккеиста поделилась трогательным роликом, где запечатлела мужа во время того, как он менял подгузник их сыну. "Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники", — подписала она видео. Ранее в эфире телеканала NBC4 Sports произошел забавный эпизод, когда Овечкин во время съемок попытался поменять кукле подгузник, но случайно уронил ее.