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«Прощай, Коля!»: Пугачева раздавлена горем
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«Прощай, Коля!»: Пугачева раздавлена горем 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Алла Пугачева и прочие отечественные знаменитости отреагировали на весть о смерти Николая Караченцова. Для многих звезд кончина артиста стала ударом.
В социальной сети Instagram многие артисты выразили свои эмоции и соболезнования, узнав о смерти Николая Караченцова. Некоторые были многословными, другие — нет. Так, Алла Пугачева, вероятно, оказалась настолько раздавлена шокирующей новостью, что смогла написать только два слова: "Прощай, Коля!"
Ее бывший муж Филипп Киркоров был куда словоохотливее.
"Ну вот и еще один Замечательный Актер и наш современник ушел от нас… R. I. P. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написал поп-король.
Для актера Бориса Щербакова уход Николая Караченцова оказался страшным ударом. Они не только снимались вместе, но и дружили.
"Ужасно жалко, что с ним вообще все это произошло. Человек он был удивительный, помимо того, что он был замечательным актером, он был еще и хорошим товарищем, другом, очень отзывчивым, трогательным, трепетным в отношениях между людьми", — цитируют Бориса Щербакова РИА Новости.
Дружна была с Караченцовым и актриса Светлана Немоляева.
"Я очень хорошо знала Колю, и мы были всегда в таких хороших, дружественных отношениях. К сожалению, я не снималась с ним в кино и ни в одном театре не работала, но всегда восторгалась его ролями и в кино, и в театре, и вообще считаю, что он был очень одаренным и талантливым человеком. Такая судьба у него была тяжелая и, конечно, помогала ему Люда Поргина и поддерживала его до последнего. Пусть земля ему будет пухом", — приводят слова Светланы Немоляевой "Москва 24".
В своих комментариях многие артисты отмечали работу Николая Караченцова в рок-опере "Юнона и Авось". Там артист спел в актрисой Анной Большовой. Артистка не осталась в стороне от всероссийского горя.
"Николай Петрович — очень тонкий, чуткий, замечательный партнер. Очень деликатный человек, очень преданный своей профессии. Не щадящий себя в своей профессии, отдающий себя полностью. Ленком опять осиротел", — цитирует Анну Большову канал "360".
Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября. До последнего дня артист мужественно боролся с раком легких.
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