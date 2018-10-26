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Названо новое место похорон Караченцова
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Названо новое место похорон Караченцова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 43 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Николай Караченцов, скончавшийся в пятницу в Москве, будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы, сообщают источники.
«Актер будет похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище», — сказал источник в мэрии Москвы, передает ТАСС.
Ранее дирекция театра «Ленком» сообщила, что Караченцова похоронят 29 октября на Ваганьковском кладбище.
Народный артист России Николай Караченцов умер в пятницу за день до своего 74-летия. Его жена Людмила Поргина сообщила, что у него отказали почки.
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