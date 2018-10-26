Ещё
Стало известно место прощания с Караченцовым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно место прощания с Караченцовым 

Газета.Ru + ещё 89 1 час назад
Сын актера Николая Караченцова назвал место прощания с народным артистом РСФСР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Караченцов умер в возрасте 73 лет. Отмечалось, что он умер от остановки сердца.
"Прощание пройдет в его родном театре "Ленком", — рассказал Андрей Караченцов.
При этом он уточнил, что дата прощания станет известна позднее.
Караченцов снялся в ряде известных советских фильмов. Среди них — "Собака на сене", "Долгая дорога к себе", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом" и других. Помимо этого он с конца 60-х играл в театре Ленком. Среди спектаклей, в которых он участвовал — рок-опера "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Гамлет", "Диктатура совести".
Газета.Ru: последние новости
Лобода перенесла операцию на почке Шинейд О'Коннор приняла ислам Вдова Муслима Магомаева ушла в себя после его смерти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена назвала причину смерти Караченцова91
«Ты меня никогда не забудешь»57
Скончался Николай Караченцов134
Атака украинцев на Крымский мост провалилась349
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн188
Видео
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
00:14
Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
Армия Оружие
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:16
В Приморье рухнул автомобильный мост
Происшествия Другое
02:28
В Москве выпал первый снег
Погода Новости Москвы
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение