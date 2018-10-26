Стало известно место прощания с Караченцовым

Сын актера Николая Караченцова назвал место прощания с народным артистом РСФСР. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Караченцов умер в возрасте 73 лет. Отмечалось, что он умер от остановки сердца.

"Прощание пройдет в его родном театре "Ленком", — рассказал Андрей Караченцов.

При этом он уточнил, что дата прощания станет известна позднее.

Караченцов снялся в ряде известных советских фильмов. Среди них — "Собака на сене", "Долгая дорога к себе", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с огурцом" и других. Помимо этого он с конца 60-х играл в театре Ленком. Среди спектаклей, в которых он участвовал — рок-опера "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Гамлет", "Диктатура совести".