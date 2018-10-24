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Собчак грозит штраф в $1,6 млн
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Samsung наказала Ксению Собчак за любовь к iPhone 

iPhones.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: @xenia_sobchak
Samsung наказала Ксению Собчак за любовь к iPhone.
В маркетинге история с амбасадорами OEM-производителей, продвигающих Android-смартфоны, но при этом использующих iPhone, становится уже классикой.
Но, в отличие от Huawei и Oppo, которые иногда закрывают на это глаза, Samsung отслеживает своих «послов» более щепетильно.
Ксении Собчак грозит штраф в размере $1.6 млн или 106 млн руб. за использование iPhone X на публике. Все дело в том, что Собчак является официальным лицом южнокорейского бренда в России.
Согласно контракту она обязана пользоваться исключительно смартфонами Samsung. Но на одном из телевизионных шоу ее все-таки заметили с iPhone X. При этом Ксения сделала все возможное, чтобы прикрыть факт использования смартфона от Apple, накрыв гаджет листком бумаги.
Увы, «работа под прикрытием» не прошла незамеченной. Поведение Собчак вызвало бурный резонанс в социальных сетях, после чего Samsung приняла решение о наложении на своего амбасадора внушительного штрафа.
Грустно и то, что Ксения была весьма осмотрительна и «уничтожила улики» еще до того, как начался эфир. Но кто-то из телевизионщиков, похоже, решил ее подставить.
Любовь к Apple зла. Простит ли Samsung такой просчет Собчак или нет, скоро узнаем.
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