Собчак грозит штраф в $1,6 млн

Samsung наказала Ксению Собчак за любовь к iPhone

Samsung наказала Ксению Собчак за любовь к iPhone.

В маркетинге история с амбасадорами OEM-производителей, продвигающих Android-смартфоны, но при этом использующих iPhone, становится уже классикой.

Но, в отличие от Huawei и Oppo, которые иногда закрывают на это глаза, Samsung отслеживает своих «послов» более щепетильно.

Ксении Собчак грозит штраф в размере $1.6 млн или 106 млн руб. за использование iPhone X на публике. Все дело в том, что Собчак является официальным лицом южнокорейского бренда в России.

Согласно контракту она обязана пользоваться исключительно смартфонами Samsung. Но на одном из телевизионных шоу ее все-таки заметили с iPhone X. При этом Ксения сделала все возможное, чтобы прикрыть факт использования смартфона от Apple , накрыв гаджет листком бумаги.

Увы, «работа под прикрытием» не прошла незамеченной. Поведение Собчак вызвало бурный резонанс в социальных сетях, после чего Samsung приняла решение о наложении на своего амбасадора внушительного штрафа.

Грустно и то, что Ксения была весьма осмотрительна и «уничтожила улики» еще до того, как начался эфир. Но кто-то из телевизионщиков, похоже, решил ее подставить.

Любовь к Apple зла. Простит ли Samsung такой просчет Собчак или нет, скоро узнаем.