Панин объявил о «покатушках» на Красной площади 

Алексей Панин разместил в соц. сети Instagram новое видео, чтобы подразнить хейтеров. Эпатажный актер рассказал, что прилетел на один день в Москву из Саратова на съемки. Встретили его на крутом черном «Гелендвагене». Алексей намекнул, что скоро в прессе появятся новости о его скоростных «покатушках» на Красной площади.
Хейтеры посоветовали актёру пересесть на «Жигули» и лихачить в центре столицы, такие гонки народ точно запомнит. Его назвали «мажором» и напугали штрафом, подозревая в жалкой надежде вернуть былую славу. Впрочем, некоторые позавидовали удальству актера.