Панин объявил о «покатушках» на Красной площади

Хейтеры посоветовали актёру пересесть на «Жигули» и лихачить в центре столицы, такие гонки народ точно запомнит. Его назвали «мажором» и напугали штрафом, подозревая в жалкой надежде вернуть былую славу. Впрочем, некоторые позавидовали удальству актера.